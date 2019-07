La foto de Fernando de Haro: "El protagonista trabaja en las redes"

La foto que me ha llamado la atención hoy en la prensa la publica La Vanguardia .El protagonista trabaja entre redes: una gran red verde al fondo, enrollada en un cilindro de dos metros. Una gran red blanca a su derecha, para peces grandes. Y otra red que acaba de salir del agua: azul, roja y amarilla. El apero está sobre el suelo de un barco. Y el retratado es un hombre negro, musculado, que calza catiuscas naranjas, pantalón corto rosa, y camiseta de tirantes celeste. Le gustan sin duda los colores. Al pescador no se le ve la cara, la tiene tapada con una gorra. En la foto se oye el sonido ronco de los motores del barco, se huele el gasoil, el salitre del mar, los restos de pescado que se han podrido al sol. En la foto se ve ese movimiento de todo lo que está embarcado, nunca estable, siempre con el estómago de punta, siempre con el equilibrio perdido, siempre añorando un suelo firme debajo del que no haya agua.

El pescador saca el contenido de las redes y lo mete en un capazo de plástico. Y de las redes ha salido una botella de plástico que debió contener aceite de coche, bolsas muy sucias, latas de refrescos, alambres retorcidos. En la red había un bodegón de pop art, motivos para un cuadro de Warhool o simplemente basura. Esta vez ni sardinas, ni salmonetes, ni carpaus, ni lenguados, ni boquerones, ni pescadillas de la bahía, ni choco y menos sargos, esta vez en la red está la herencia de consumidores guarros sin aprecio por la mar. La foto podría llamarse: realismo elemental, o imposibilidad. Cuando sales a pescar solo los ingenuos, y los modernos, los que trabajan por objetivos, o sea todos, los que han faneado poco, los que consideran que los sistemas de radar son infalibles, piensan que volverán a la lonja con el barco cargado. Nos faltó en la escuela un buen patrón, alguien que nos dijera la verdad: alguien que no explicara que no basta con buscar un buen banco de peces, no basta con tener la red preparada, no baste con aplicarse. Dicen los estúpidos que querer es poder. Han bregado poco o solo han navegado en la bañera. Nunca la pesca es consecuencia de la voluntad, del propósito. De hecho, las buenas capturas nunca son solo resultado de causas previstas, analizadas: hay tormentas, cambios de temperatura, e imprevistos. Afortunadamente hay imprevistos. Si solo pudiéramos pescar lo imaginado ya nos hubiéramos ahorcado con el aparejo.