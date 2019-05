Foto del día: "El resultado está en las manos y en los ojos negros del maestro, ya no hay pizarra que valga"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario La Razón. Es el retrato de un joven de tez oscura, labios carnosos, cejas pobladas y una mirada de ojos negros y una mirada muy intensa que tiene en las pupilas la pasión de algo interesante, algo bonito que se quiere comunicar. El joven es un profesor muy famoso que lo dejó todo por la enseñanza. Mientras explica abre las manos, extiende las palmas, las palmas de esas manos parecen estar dando la bienvenida a un mundo desconocido. A la espalda del joven maestro hay una pizarra. El encerado es de los antiguos, verde, que parece al mirar la foto que se puede sentir ese tacto áspero y encantandor que deja la tiza en los dedos. Con tiza se han escrito fórmulas y formas, curvas, círculos que se entrelazan, flechas que van y vienen, abscisas y vértices, planos...X al cuadrado, más B partido por A más B partido por ZA todo ello al cuadrado es igual a: ...no se se ve el resultado porque el profesor oculta el resultado, el resultado ya no está en la pizarrra, el resultado está en las manos y en los ojos negros del maestro. Quizás la fórmula explique el comportamiento de un cuerpo de un cierto material que cae por una pendiente y que responde siempre a una constante, quizás las flechas dentro de círculos representa cómo funcionan los genes de unas moscas que comen solo fruta y que son esos genes el patrón para todos los genes, que se yo..La pizarra de la foto está llena de secretos y hay dos secretos que no están en la pizarra pero que son los más importantes secretos, que los genes, que el movimiento de los cuerpos, que la naturaleza sea comprensible, que las cosas sigan las leyes de números, alfabetos, figuras inteligibles que dibujamos para entender el mundo y que haya siempre unos ojos, del color que sea, unas manos de un maestro, haciéndonos vibrar mientras entramos en un mundo que misteriosamente es comprensible.