La foto del día de De Haro: "El retrato de una sala de baile modesta"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es una intantánea de Juan Manuel Díaz Burgos, un cartagenero, que ha tirado muchas fotos en Cuba, República Dominicana y Perú. De hecho la foto de la que hablo pertenece a la serie Son Cubano en Santo Domingo. El retrato tiene una luz azul. Está tomada en una sala modesta de baile, en primer plano aparece el zapato de charol verde y blanco de un hombre al que solo se le ve la pierna. En el fondo, unas mesitas modestas rodeadas de sillas de plástico. En una de ellas un hombre solo, que viste guayabera y se cubre la cabeza con una gorra de tela. Mira atento a los que bailan, con el codo apoyado y un dedo en la sien. A su lado otra mesa más animada, tres mujeres jóvenes disfrutan de la noche.

En el centro de la escena hay una pareja, no son jóvenes. Se mueven al ritmo del son cubano y la foto está movida. El lleva una camisa hawaiana, gorra y gafas muy historiadas. Ella, también se ha vestido de flores. Las cinturas muy cerca la una de la otra, las manos enlazadas. En el momento en que Díaz Burgos ha disparo su cámara, hombre y mujer se dan un beso en los labios. No son jóvenes . Llevan mucho tiempo juntos. Ella sabe como quedarán deformados los zapatos que él se acaba de comprar, sabe cómo se convertirá la alegría del baile en palabras cuando acabe da fiesta, cómo se le quedará el cuerpito cuando caiga rendido, qué palabra dirá él cuando se despierten mañana ya bien entrado el día, ella incluso se atreve a predecir cuando y por qué su buen humor se tornará en enfado, cuándo y cómo se quedará callado. Ella sabe de sus miedos inconfesados, de sus frustraciones, de aquella herida que le hace, de vez en cuando, recaer en el insomnio, ella sabe de sus arrogancias, y de sus torpezas, ella conoce bien su carácter inconstante y presuntuoso. No son jóvenes ninguno de los dos. Pero esta noche, hace un minuto, cuando ha visto su cuerpito moverse con la música, ella que lo sabe casi todo de él, ha sentido una ternura, un sentimiento de simpatía hacia él casi absoluto, ha sentido subirle por el exófago un rotundo deseo de tener cerca su piel. No son jóvenes ninguno de los dos. Y ella le ha buscado los labios, le ha besado.