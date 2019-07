Foto del día: "La casa de uno eres tú, la que al desvelarse uno está a su lado"

La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País en su contraportada. En una calle con árboles atlánticos, bicicletas amarradas a verjas y edificios con mucho señorío, dos trabajadores del transporte se afanan en cargar una nevera en un camión. Los dos llevan pantalones cortos y gorras en la cabeza. El más joven de los dos obreros tiene imaginativos y grandes tatuajes en piernas y brazos, tatuajes que dibujan jardines y sueñan paraísos. Junto al camión se amontonan cajas y dos mesitas de madera. Los colchones, los cuadros, el paisaje doméstico que fue escenario de mucha vida se ha convertido en un montón de trastos amontonados. La mudanza está en marcha. La foto ilustra una noticia que cuenta que en Quebec, la capital de Canadá, todo el mundo se muda el 1 de julio. Por lo visto los canadienses son gente que se mudan mucho. Todos nos mudamos algún día. A veces mudamos mucho. Y tiene uno a menudo la sensación de que ni su casa es su casa ni uno es uno. Y se despierta uno de madugrada y en el duermevela sueña que la ventana queda a la derecha y que más allá está el parque y los niños jugando, y los gorriones en un pío, y a la izquierda la mesita de noche. Y se termina uno de desvelar y se da cuenta de que eso era en la primera casa, en la de la infancia, y se acuerda uno de que ahora la ventana está a la pie de la cama, que debajo hay una autopista y que ya no gasta uno mesita de noche. La casa de uno es la primera, en la que vivía uno de niño, pero no hay que ir a buscarle a aquella calle. Aunque el edificio siga en pie, esa ya no es la casa de uno. Ahora en esta casa, donde la ventana está a los pies, le habla uno a las plantas para que estén contentas y planea uno reformas, pero esa ya no es la casa de uno. La casa de uno eres tú, la que al desvelarse uno está a su lado.