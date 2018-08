Isabel Lobo:"Hoy es el día después del día que nos cambió la vida a los españoles"

El 18 de agosto es el día en el que España fue consciente de que no volverían las vidas sesgadas por la barbarie yihadista. Sin embargo, apunta Isabel Lobo, que hay un lugar de donde parecen no poder volver nunca los profanadores de homenajes independentistas, "una nota con seny: del ridículo no se vuelve".



Con estas palabras, la comunicadora de COPE ha comenzado un 'Fin de Semana' especial marcado por la actualidad de los homenajes a las víctimas de Cambrills y ha entrevistado al exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido que hace un año asumía la responsabilidad de coordinar y esclarecer lo sucedido en el 17-A.