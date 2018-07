Entrevista a la cantante Virginia Maestro por su nuevo EP, 'Roots'

Cuenta la leyenda que encontró un libro y unos casetes con 10 u 11 años y en vez de salir a jugar al escondite se encerró en casa a trastear con la guitarra. Ahora, después de años de trabajo y de búsqueda, parece que ha encontrado su lugar entre Linares, Jaén, y Nashville en Estados Unidos. Virginia Maestro ha presentado hoy en Fin de Semana, con Isabel Lobo, " Roots", raíces, un EP que es un canto a las entrañas emocionales. Este pequeño álbum se comienza a promocionar con el tema ‘Let Love Die’, una emocionante canción compuesta por Virginia junto a la cantautora estadounidense Kate Bowen, y producida por Bernardo Calvo.

Para Virginia, sus mejores canciones nacen al compartir, como en el caso de este tema. "Una mañana quedé con Kate en un parque, se trajo a su perro, una manta y su guitarra y compartimos ideas. En una mañana hicimos la canción, con letra incluída, y conectamos mucho. Somos muy risueñas y tenemos mucha ilusión con esta andadura", ha asegurado Virginia, a quien le sorprendió mucho su talento con solo 23 años. "Si estás abierto a aprender de los demás, siempre vas a aprender algo y será valioso".

"Roots es un accidente maravilloso que nace de dos colaboraciones, dos canciones que tenía grabadas en El Retiro y otra de la maqueta del álbum, y así salió", ha asegurado Virginia, que cada vez pasa más tiempo de su vida en Nashville, localidad que siente como su segunda casa. "Nashville ha sido algo así como mi despertar artístico. Llevaba tiempo en un 'stand by' que no me estaba gustando, cansada y desesperanzada", asegura.

La cantante no solo ha hablado en 'Fin de semana COPE', dirigido por Cristina López Schlichting, sobre este nuevo EP, sino también sobre su trayectoria. "Aprendí a chapurrear la guitarra con 'Los Beatles' y gracias a un libro con el que aprendí a tocar, puse 4 acordes e inventé una canción". Virginia Maestro ha confesado que fue muy emocionante para ella y que aquí comenzó su viaje por la música que se disparó tras su paso por 'Operación Triunfo', donde participó con solo 25 años. Ahora, diez años después, su carrera no ha hecho más que comenzar.