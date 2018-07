Entrevista a la actriz que dio vida a Espinete, Chelo Vivares

Es el vecino más famoso de la infancia de toda una generación en los dibujos, en la televisión o en la radio. Espinete fue ese personaje televisivo, muy conocido por los niños de la década de los 80, que protagonizó la versión española de Barrio Sésamo. Simbolizaba ser un erizo gigante, con una altura de más de 1,80 metros de color rosa, que junto a su inseparable amigo Don Pimpón, convivía en un barrio con varios personajes de la serie.

Espinete vivía en una caseta de color verde y era popular por su desenfadado e infantil modo de ser, pero ¿qué es ahora de él? ¿dónde está en este momento? ¿Quién estaba detrás de ese traje? Chelo Vivares, la actriz de doblaje, ha estado en 'Fin de semana' para contar cómo fue su paso por el universo de Barrio Sésamo a raíz de la desaparición del traje de Espinete de los estudios de Radio Televisión Española.

"Recuerdo cuando me metí en el traje por primera vez. Estaba en Prado del Rey y me llamaron de un despacho para medirme y solo me dijeron que sería un trabajo que me gustaría mucho", ha confesado Chelo. "Me hicieron el casting en el estudio 7 junto a otro montón de personas, me metí en el traje y empecé a improvisar". Pero no todo era fácil como parece porque, aunque la actriz cabía dentro, los ojos estaban muy altos y tuvieron que hacerle uno a medida en Nueva York. El personaje era torpón a la par que simpático, y su carácter fue evolucionando con el tiempo.

"Yo me fijaba muchísimo, igual que al interpretar a otro personaje, en cómo actuaban los niños y me inspiraron muchísimo", ha señalado Chelo, que ha confesado también que nunca ha hecho de Espinete fuera del traje: "Espinete es Espinete, y yo soy yo porque no he querido romper jamás esa magia". La actriz también ha interpretado a decenas de personajes y todavía se le puede escuchar en 'Los Simpsons'.

Sobre la contaminación del amianto en los estudios de RTVE donde estaba el disfraz de Espinete, Chelo ha contado que "a don Pimpón sé que se lo llevaron a casa", pero con respecto al erizo o puercoespín, cree que es muy raro que no se le haya encontrado. "Llevo reivindicando mucho tiempo que el personaje debe estar en un museo, no el disfraz en sí, pero sí la historia de la televisión como hacen en otros países, estoy muy disgustada". Chelo Vivares tiene mucho cariño al personaje y, de hecho, ha reconocido: "Me encuentro con fuerza suficiente para volver a ser Espinete".