Fernando de Haro: "Todos nos preguntamos como es posible que no haya triunfado la democracia"

Uno de septiembre, comenzamos el mes pendientes de la subida imparable de la luz que afecta ya a todo. En el mes de enero preparar una tortilla de patatas nos costaba 2 euros ahora nos cuesta, casi dos euros y medio. Pendientes de la subida de la luz y pendientes de la DANA que esta tarde va a provocar trombas de agua en muchos puntos de la península.

Mientras estamos pendientes de esas cosas, esta mañana la entrevista que le ha hecho Carlos Herrera al Papa, la primera entrevista a una radio española, nos ha ayudado a comprender algo mejor lo que pasa en el mundo y en nuestro país, en España. Siempre es importante comprender. Todos estamos desde mediados de agosto bajo shock con lo que ha sucedido en Afganistán, hace 36 horas que los estadounidenses abandonaron el aeropuerto de Kabul. Todos nos preguntamos como es posible que después de un esfuerzo tan generoso, después de tanto dinero invertido, después de tanto sacrificio en vidas humanas, no haya triunfado la democracia. El Papa en respuesta a Herrera ha señalado que no se puede desarrollar una democracia sin tener en cuenta el sujeto, la historia, la cultura de un país.

También ha hablado el Papa de España, de la situación en Cataluña y ha hecho un llamamiento a la reconciliación. En realidad, como le ha comentado Herrera al Papa, esa reconciliación ya se produjo. Se produjo en la transición, pero es cierto que esa reconciliación ha ido perdiendo fuerza, no ha sido respetada, no se ha transmitido bien de padres a hijos, hay quien está empeñado en asegurar que esa reconciliación no tiene validez.

De ahí la oportunidad de que el Papa haya recordado el peligro de las ideologías. De ese peligro sabemos muchos en España. Afganistán y la situación en España han sido temas que podríamos llamar políticos en la entrevista del Papa a Herrera. Y es llamativo que aunque la situación en Afganistán y en España no tienen nada que ver, el Papa ha apuntado a los elementos que subyacen al desafío de desarrollar y afianzar una democracia. Los afganos no han afianzado una democracia, nosotros en España sí tenemos afianzada una democracia, pero necesitamos renovarla, fortalecerla. Y la propuesta del papa para desarrollar una democracia, para afianzar, es fortalecer no solo las leyes, las instituciones, la burocracia.

El Papa en Afganistán ha criticado la falta de respeto a las tradiciones locales y en España ha reclamado reconciliación. Son cosas que están por encima, por dentro, por arriba de las instituciones, de los partidos, de las elecciones. Una democracia ha señalado el papa no se desarrolla, no se afianza sin cosas que están antes de la política, por ejemplo, la cultura, la reconciliación. Provocativo para los que creemos que la democracia forma parte del paisaje.