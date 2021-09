Fernando de Haro: "Que la agresión no sea agresión no es anecdótico"

El Gobierno intenta como puede superar el bochorno y la vergüenza de haber convertido un delito de odio que no lo fue, de haber convertido la agresión homófoba a un joven en Malasaña que no lo fue en una campaña contra los delitos de odio y contra la homofobia y en una compaña contra la oposición. No quiero hablar del bochorno entre algunas estrellas mediáticas que echaron la culpa al Madrid de Ayuso. Las ministras Montero y Belarra culparon a Voz de lo sucedido, que en realidad no ha sucedido. Marlaska, ministro del Interior, que solo con una denuncia que ha resultado falsa, estuvo haciendo declaraciones contra la oposición, ha asegurado hace unas horas que la falsedad de la denuncia es anecdótica.

Vamos a ver ministro, las agresiones homófobas son importantes, pero que la agresión no sea agresión no es anecdótico. La verdad de los hechos nunca es anecdótica. La verdad, los hechos, son anecdóticos solo cuando todo es ideología. Marlaska para terminar de arreglarlo ha asegurado que él no supo hasta ayer que la denuncia era falsa.

O sea que para entender lo sucedido tenemos que elegir entre un ministro del Interior malintencionado, que utiliza denuncias falsas, o un ministro mal informado. Sánchez que también lleva el bochorno colgado de su traje azul porque anunció que presidiría la Comisión de los delitos contra del odio después de la denuncia falsa, se apunta a la versión de la anécdota pero sin utilizar la palabra anécdota.

Es verdad que los delitos de odio son un problema. Los datos de delitos de odio, con los datos ministerio de Interior 2019, que son los últimos, son motivados en primer lugar por la ideología. La motivación más común entre los delitos de odio fue la “ideología”, con 596 casos (el 35% del total). En segundo lugar la motivación de esos delitos de odio fueron los vinculados al racismo y la xenofobia, el racismo es el fenómeno que más ha aumentado. Y en tercer lugar la motivación de los delitos de odio fue la orientación e identidad sexual. Se habla mucho de la homofobia, que es necesario hablar porque es inaceptable, pero el ranking de los delitos de odio lo encabezan los delitos por motivos ideológicos. Dicho de otro modo, una gran parte del odio que hay en España es consecuencia de la polarización ideológica en la que algo o mucho tienen que ver nuestros políticos. La ideología, insisto, es convertir los hechos en anécdotas, relativizar los medios, en nombre del fin, desatender y humillar la realidad para alcanzar un propósito buenísimo.