Fabrican una cápsula para tratar la diabetes: "Mi hijo se pincha cinco veces al día, sería un gran cambio"

¿Se puede acabar con las inyecciones de insulina? El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) ha desarrollado una cápsula masticable que se podría usar para administrar las dosis de insulina y reemplazar las inyecciones que las personas con diabetes, en este caso tipo 2, deben administrarse a diario. La diabetes tipo 2 está causada principalmente por la incapacidad del organismo para utilizar esta hormona de forma adecuada o de producir cantidades suficientes de insulina.

Se trata de una pequeña pastilla o cápsula que contiene una pequeña aguja comprimida hecha de insulina que se activa una vez llega al estómago. El desarrollo de esta cápsula supone un antes y un después para los más de 400 millones de afectados por la diabetes en todo el mundo.

En 'Mediodía COPE' hemos hablado con Inma López, es la madre de Rubén, él tiene ocho años y hace un año y medio le diagnosticaron diabetes. Para ella es un avance muy grande: “Sería un paso de gigante, imagínate lo que es para un niño o para cualquier persona tener que pincharse cinco veces al día".

Inma espera que en un futuro esta fabricación, que de momento sirve para la diabetes tipo 2, también sirva para la diabetes tipo 1, más común en niños: “Rubén se tiene que pinchar 5 veces al día, una por cada comida e incluso algunos días una dosis extra".

Este desarrollo podría cambiar la vida de Inma, la de su hijo y la de muchos pacientes. En el caso de los niños como Rubén, su madre afirmaba que todavía necesitan ayuda y supervisión: “Sabe pincharse solo, pero en casa le ayudamos, necesita la supervisión de un mayor, la inyección de por las mañanas en 'el culete' se la ponemos sus padres". Por último aclaraba: “No le gusta, tú como padre sufres, son agujas muy finas pero no deja de ser un pinchazo, no es lo mismo tener que estar pinchándote que tomándote una pastilla, no tiene nada que ver”.

Desde el punto de vista de un experto, el Doctor Esteban Pérez Almeida ha pasado por 'Mediodía COPE' y ha explicado que este estudio es uno más pero al que hay que tener muy en cuenta: “Cumple los requisitos para que la insulina llegue al torrente sanguineo”.