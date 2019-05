Expósito: "Y Verónica no pudo soportar la humillación y la vergüenza"

Tiempo de lectura: 1



No paro de darle vueltas al suicidio de Verónica, esa trabajadora de Iveco Pegaso que se quitó la vida tras el acoso repugnante y machista por un video sexual de años atrás. Verónica no soportó la humillación, la vergüenza, no pudo con el qué dirán, el qué mirarán. No pudo con su propia imagen ante sus hijos y su marido. Un horror. Es imposible imaginar lo que esa mujer tuvo que padecer esa semana antes del desenlace. Los detalles en torno al sucedido son especialmente repugnantes. Me imagino a los grupos de trabajadores de esa planta industrial formando cuadrillas para ir a mofarse de ella, para identificarla y, luego, entre risotadas, volver a ver el vídeo.