Expósito: "Planeta tierra, Europa, España, siglo XXI"

El surrealismo no tiene límites. Encadena estas noticias todas ellas relacionadas con el ‘procès’ independentista catalán y enmárcalas en el sainete nacional. Verás que panorama. Planeta Tierra, Europa. España. Cataluña. Siglo XXI. No contentos con pedir antes de ayer 11.000 millones de euros a los chinos para crear el Banco Central Catalán, no contentos con que Oriol Pujol, el pequeño de los pujolone, ya disfrute de permisos penitenciarios a los 3 meses de una condena de dos años y medio por trincar, no contentos con que Puigdemont siga de vacaciones permanentes con tu dinero y el mío por Europa, no contentos con nada, al loro.