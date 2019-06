Expósito "Otegui, lo contrario del honor de las víctimas es ser un cobarde"

Tiempo de lectura: 1



Mira que me revienta hablar de Otegui como si fuera un personaje medio normal. Como si Otegui formara parte del debate político habitual, como si Otegui fuera un tipo con el que discrepar con tranquilidad o coincidir. No, Arnaldo Otegui no es un ser humano normal. Me niego a considerar que este tipo es un hombre normal. Y no voy a caer en insulto, eso sería demasiado fácil. Me quiero centrar en las víctimas, auténticas protagonistas de esta historia reciente de España donde participan, para la ignominia, gente como Otegui, Josu Ternera, de Juana Chaos o Txeroki.