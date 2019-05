Expósito: "Leopoldo López es un símbolo"

Tiempo de lectura: 1



La imagen de Leopoldo López en la puerta de la residencia del embajador de España en Caracas fue impresionante. Por su fuerza, por la puesta en escena, por lo que significa desde tantos ángulos. Te lo contamos en directo aquí en ‘La Linterna’ con esa sensación de estar viviendo unas imagen no sé si para la historia, pero casi. Enseguida vuelvo con Leopoldo López, pero antes déjame que me detenga en los muertos. Nos centramos en la geo estrategia y en el futuro político, en los nombres propios, y con razón, pero hay otros nombres que reflejan perfectamente la terrible realidad de Venezuela. Me refiero a Yoifre Hernández Vásquez de 14 años y a Yosner Graterol, de 16.