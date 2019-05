Expósito: "Junqueras a Sánchez: tenemos que hablar"

Tiempo de lectura: 1



El esperpento es un género literario creado por Ramón María del Valle-Inclán, dramaturgo y novelista de la generación del 98, que presenta una visión deformada y grotesca de la realidad con el fin de criticar o satirizar. El género del esperpento marcó una ruptura con el realismo burgués, un giro importante en la evolución del Teatro Contemporáneo. Valle-Inclán comparó esta estética con el reflejo en un espejo cóncavo: "las imágenes más bellas, en un espejo cóncavo son absurdas.” La comparación no es mía. La he oído por ahí y la he leído en algún periódico digital. La verdad es que es un chiste fácil o una comparación evidente.