Expósito: "¿Te imaginas que el rey Felipe se presentara a las elecciones?"

Tiempo de lectura: 1



El rey Felipe VI cumple cinco años en el puesto. Cinco años ya desde la abdicación del rey Juan Carlos. 5 años en los que han pasado muchas cosas, demasiadas. Un periodo de tiempo en el que este hombre, y su entorno, han tenido que ejercer como seguramente nunca pensó. Pero para eso está. El rey Felipe VI se ha comido muchos marrones en muy poco tiempo. Propios y ajenos. Cercanos o no. Y los ha toreado con nota. Y no eran morlacos sencillos, ni lo siguen siendo, ni lo van a ser. Hoy es un día de esos, ideal para los pelotaris. Y me da a mí, por lo que le conozco, que el rey no es de esos a los que les guste que le peloteen. Y menos directamente. Sencillamente porque no se lo cree.