Expósito: "En España lo que nos falta es orgullo de país"

Tiempo de lectura: 1



Este sábado se celebra en Sevilla el Día de las Fuerzas Armadas. Buen momento para detenernos en reflexionar sobre este colectivo. De entrada, un soldado vale el apoyo de la sociedad a la que sirve. Seamos sinceros, en el conjunto de España, ¿conocemos lo que nuestros soldados hacen por el mundo? No. Seguimos suspendiendo la asignatura cultura de Defensa. Digamos que no estamos preparados para repatriar muertos o no somos conscientes de lo que supone jugarse la vida hasta perderla.