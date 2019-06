Expósito: "Dentro de diez días sabremos la verdad de los pactos"

Tiempo de lectura: 1



Ya quedan solo diez días para saber cómo acaba esto de los pactos municipales y autonómicos. Tras la censura, los decretos electorales, el 155, las generales, las autonómicas y las andaluzas, ahora los pactos en los ayuntamientos y después toca el propio Gobierno de España. El tema es siempre estar politiqueando. Los políticos y los periodistas. O viceversa. Como dijo Sonsoles Ónega, hablar por no callar. Dicho esto y, la verdad, como no sé lo que están hablando unos con otros y los de más allá con los de más acá, como me da que no se puede creer a casi ninguno y ninguna, voy con las generales de cada cual. A ver cómo consiguen encajar las piezas del puzzle.