Expósito: "Si Chávez levantara la cabeza...Iglesias ministro"

Ya, ya pasó. Ha sido duro, durísimo, casi insoportable, pero las dos campañas electorales ya pasaron. ¡Ánimo, estimado contribuyente! Ya solo nos quedan las negociaciones para la formación de gobierno --esa es otra-- y terminar con el IRPF. Menudo planazo para el mes de junio. No me digas que no. Hechas las presentaciones, varias claves pensando en por donde debería ir el futuro de esta España nuestra --o lo que queda de ella- a partir del lunes. Y digo por donde debería ir, a sabiendas de que no vamos a ir por ahí.