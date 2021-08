Experto en Afganistán, en Herrera en COPE: "Estados Unidos queda con la credibilidad totalmente dañada"

Jesús Nuñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre conflictos y acción humanitaria ha comparecido esta mañana, en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Ha hablado sobre la situación en Afganistán y ha compartido su visión sobre el papel de Estados Unidos en el país.

Su tésis es que la intervención de Estados Unidos en Afganistán ha fracasasado. Señala que el primer punto de esta invasión y posterior ocupación era responder a los atentados del once de septiembre. No ha habido un atentado similar en territorio norteamericano durante estos veinte años, por lo que podría ser vendido como una victoria, aunque, desde su punto de vista, no ha sido así.

Si miramos más allá de esto, afirma que la estrategia militarista ha sido un fracaso tanto en términos económicos como de bienestar y seguridad. Declara que "las mujeres en Afganistán no han vivido con plenos derechos", al igual que el resto de la sociedad. También habla, en cuanto a los derechos de las mujeres, que "no pensemos que ahora vuelve el burka como si hubiese desaparecido".

En cuanto a la retirada, a Jesús Nuñez le sorprende que se haya hecho de forma tan repentina, sin un plan previo. Dice que esta imagen es llamativa en términos negativos. Recuerda que en febrero del año pasado, la administración de Donald Trump había firmado un acuerdo que dejaba claro el inicio de la retirada. Por tanto, los servicios de inteligencia deberían haber desarrollado un plan para hacer una evacuación y deberían haber previsto esta situación.

Hablar con los talibanes es necesario para la evacuación

También hace hincapié en que hablar con los talibanes, por muy negativa que sea su imagen, es algo necesario. Dice que "nadie puede llegar al aeropuerto, que está en control de los estadounidenses, sin pasar antes por los cientos de controles de los talibanes". Recalca que la prioridad es completar la evacuación, y para ello es necesario hablar con quién tiene el control del terreno, aunque esta no sea la política que se siga en el medio o el largo plazo.

Califica de penoso que la preocupación principal en la Unión Europea sea la posible llegada de refugiados a las fronteras. Sostiene que hay que analizar lo que no se ha hecho en estos años, para poder apoyar a todos los afganos que ahora mismo "malviven en ese país".

Explica que los talibanes son consicentes de cuales son sus prioridades para afianzarse en el gobierno del país. Resume estas prioridades en "brazos que se sumen al esfuerzo para mantener el país funcionando" y "tiempo para afianzar este poder". Por tanto, son conscientes de que hay ciertas líneas rojas, como atacar países en Europa o a Estados Unidos o dar rienda suelta a los distintos grupos terroristas, que no deben cruzar para conseguir este tiempo.

La imagen de Estados Unidos se debilita

La crédibilidad de Estados Unidos, según Jesús Núñez, está "totalmente dañada" tras estos acontecimientos. se pregunta cuales son las garantías que puede dar a sus aliados un país contra actuaciones de Rusia o China, cuando no ha sido capaz de mantener la situación contra los talibanes.

Cuando le han preguntado el por qué de su exigencia a los Estados Unidos, responde que "lo han dicho ellos mismos". Recuerda que tanto Bush hijo como Barak Obama hablaban de objetivos de democtatización y estabilización en Afganistán, los cuales no se han cumplido. Afirma que en Afganistán "no ha habido ningún desarrollo social, político o económico que no haya pasado por la óptica militar".

Tampoco considera que se hayan hecho avances reales en la lucha contra el terrorismo: "no solamente Al Qaeda sigue ahí, sino que le ha nacido un hijo rebelde, llamado Daesh, que ha creado tantos o más problemas como la propia Al Qaeda". Explica también que la amenaza terrorista se ha multiplicado, porque ahora hay más grupos terroristas que en 2001.

Concluye hablando del papel en España en este país. Recalca que los militares españoles, como funcionarios, han hecho una labor excelente, cosa que han reconocido el resto de los países que han paricipado en esta ocupación. Otra cosa es, aclara, que la política de España ha sido siempre agradara los Estados Unidos. Recuerda que, tras la retirada de tropas de Irak, Estados Unidos estaba descontenta con nuestro país. Para revertir esta situación, se desplazan tropas desde Haití hacia Afganistán.