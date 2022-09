La experta en orden, Begoña Pérez, explica en 'Fin de semana' los mejores trucos para limpiar tu casa

Llegamos a casa y tenemos que hacer la tan temida tarea: abrir los armarios donde guardamos ropa de todas las estaciones del año. Nuestra habitación acaba llena de todo tipo de prendas, incluso de aquellas que ni recordábamos que teníamos. La ropa se acumula por todos lados y, además de la cantidad de tiempo que llevan guardadas, tienen una cantidad de polvo acumulado que es de tiempos inmemoriales. Por no hablar de que, al hacer este cambio de armario, encontramos los clásicos calcetines desparejados. Y esto es solo con la ropa y el armario. Porque luego está la nevera que huele raro y no sabemos por qué, la mampara cuyos cristales no dejan ver nada desde hace años, etc. La vuelta a casa, tras unas largas vacaciones, de verano, trae consigo la necesidad y obligación de limpiar y ordenar nuestra casa para que no parezca una pocilga. Por lo que hay que ponerse cuanto antes manos a la obra.