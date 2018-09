Evangelio 24 de septiembre de 2018: "Nada hay oculto que no llegue a descubrirse"

Tiempo de lectura: 1



Del Evangelio según san Lucas 8, 16-18:

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: "Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama; lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escucháis bien: al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener".