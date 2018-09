Evangelio 29 de septiembre de 2018: "Has de ver cosas mayores"

Tiempo de lectura: 1



Del Evangelio según san Juan 1,47-51:

En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: "Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño".

Natanael le contesta: "¿De qué me conoces?"

Jesús le responde: "Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi".

Natanael respondió: "Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel".

Jesús le contestó: "¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas mayores". Y le añadió: "Yo os aseguro: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre".