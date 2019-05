Evangelio 17 mayo: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida"

Tiempo de lectura: 1



Lectura del santo Evangelio según san Juan 14, 1-6

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - "Que no tiemble vuestro corazón; creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino". Tomás le dice: - "Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?" Jesús le responde: - "Yo soy el Camino, y la Verdad, y la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí".