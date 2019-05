Evangelio 10 mayo: "El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él"

Tiempo de lectura: 1



Lectura del santo Evangelio según san Juan 6, 52-59

En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí: - "¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?" Entonces Jesús les dijo: - "Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá para siempre". Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaún.