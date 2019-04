Evangelio 16 abril: "Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros"

Tiempo de lectura: 1



Lectura del santo Evangelio según san Juan 13, 21-33. 36-38

En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo: - "Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar". Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: - "Señor, ¿quién es?" Le contestó Jesús: - "Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado". Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan, entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: - "Lo que tienes que hacer hazlo en seguida". Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: - "Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros: 'Donde yo voy, vosotros no podéis ir'" Simón Pedro le dijo: - "Señor, ¿a dónde vas?" Jesús le respondió: - "Adonde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde". Pedro replicó: - "Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti". Jesús le contestó: - "¿Con que darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces".