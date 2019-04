Evangelio 9 abril: "Cuando levantéis al Hijo del hombre, sabréis que yo soy"

Tiempo de lectura: 1



Lectura del santo Evangelio según san Juan 8,21-30

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: - "Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros". Y los judíos comentaban: - "¿Será que va a suicidarse, y por eso dice: 'Donde yo voy no podéis venir vosotros'?" Y él continuaba: - "Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba: vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis por vuestros pecados: pues, si no creéis que yo SOY, moriréis por vuestros pecados". Ellos le decían: -"¿Quién eres tú?" Jesús les contestó: - "Ante todo, eso mismo que os estoy diciendo. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros; pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él". Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: "Cuando levantéis al Hijo del hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo; porque yo hago siempre lo que le agrada". Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él.