Ester Muñoz, PP: "Pedro Sánchez tiene que dar la cara ofreciendo explicaciones en rueda de prensa"

El PP ha exigido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dé la cara" ofreciendo explicaciones en rueda de prensa sobre las diligencias abiertas en un juzgado de Madrid contra su mujer, Begoña Gómez, por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El partido de Alberto Núñez Feijóo no ha anunciado por el momento acciones contra el jefe del Ejecutivo ni contra su mujer, aunque mantiene abierta la puerta a citarles en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, donde los populares tienen mayoría absoluta.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, la dirigente del PP, Ester Muñoz, ha señalado que es "muy preocupante" la apertura de diligencias, y que es "urgente, imperativo y necesario" que Pedro Sánchez comparezca "inmediatamente" para dar explicaciones y acabar con un "mes de silencio".

A preguntas de la prensa sobre si el PP cree que hay tráfico de influencias, la popular ha apuntado que debe ser un juez el que diga si se han producido estos delitos, y ha evitado resolver la incógnita de si el PP acudirá en primera persona a los tribunales.

"No me quiero imaginar qué estaría pasando en este país si el presidente del Gobierno fuera del PP", ha recalcado Muñoz, exigiendo explicaciones y señalando que no son suficientes unas "fuentes del Gobierno o de Moncloa" en respuesta.

El PP ve "numerosos escándalos" rodeando al presidente del Gobierno: los de su partido y también los de su entorno, que no limitan a su mujer, sino que extienden a los negocios de su suegro -saunas- o a su hermano, al que critican por vivir en Portugal trabajando en España, acusándole de falta de patriotismo y de cambiar su domicilio "para no pagar impuestos en España".

"Parece que solo prosperan en España todos aquellos que están en el entorno político familiar más cercano de Pedro Sánchez", ha denunciado.

La designación de Teresa Ribera para "tapar" la investigación

Además, el PP ha sostenido que la designación hoy de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como candidata socialista a las elecciones europeas intenta "tapar" la investigación a Begoña Gómez.

"Después del rapapolvo con el lobo pues... enhorabuena Teresa Ribera", ha apostillado, irónica, Muñoz.

Sobre las palabras de Sánchez, que ha dicho que confía en la Justicia pese a lo conocido hoy, la diputada del PP ha apuntado que entonces no deje a "todo el poder judicial tirado ante sus socios".

Además, ha afeado que Sánchez cuente los votos de EH Bildu como propios cuando hace tres días se rasgaban las vestiduras diciendo que el partido abertzale debía hacer un recorrido ético.

