Diosdado Cabello asegura que se reunió con Guaidó antes de autoproclamarse presidente de Venezuela

El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha asegurado este miércoles que se reunió con Juan Guaidó, que se ha autoproclamado "presidente encargado" del país durante las multitudinarias manifestaciones convocadas por la Asamblea contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Yo di mi palabra que no iba a decir nada de los resultados de esa reunión, siempre y cuando se cumpliera lo que hablamos en esa reunión", ha indicado Cabello. "Yo fui a reunirme porque por la paz de este país yo me reúno con quien sea", ha aseverado.

El vicepresidente del PSUV ha señalado que Guaidó no ha cumplido con lo que se habló en dicha reunión, que se habría producido antes de la autoproclamación.

"Lo primero que me dijo fue 'yo me estoy reuniendo con usted porque usted es un hombre de palabra'. Sí lo soy, pero tú ayer dijiste cosas y hoy hiciste lo contrario y yo con un muchacho irresponsable no quiero nada. Esa oposición es así toda", ha añadido.

Cabello ha indicado además que tras la autoproclamación de Guaidó como "presidente encargado", éste habría vuelto a enviarle un mensaje en el que le señalaba que había actuado de esa forma por las presiones recibidas.

"No contento con eso hoy me mandó otro mensaje 'que fue muy presionado hoy, que lo presionó todo el mundo'. Presión vas a llevar de nosotros. Tú no has visto llaga, tú lo que has visto es un rasponcito", ha advertido.