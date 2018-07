Luis Enrique: "No soy ni antimadridista ni anti nada, soy seleccionador de todos los jugadores españoles"

Luis Enrique reconoció en su presentación que "no he hablado con ningún jugador", sobre el caso de Piqué apuntó que "me gustaría contar con todos, pero hay que respetar la voluntad de cada uno, supongo que hablaremos" y con respecto al estilo de juego afirmó que "hay muchas evoluciones a nivel táctico que se pueden hacer, seguiremos siendo protagonistas con el balón, pero dando matices y mejorando cosas". Sobre su primera convocatoria señaló que "he hecho una lista de 70" y en ella "habrá jugadores que no hayan venido y nunca y estén, otros que hayan venido poco y jugadores que hayan venido siempre y sigan viniendo".