Juanfran, en Deportes COPE: "El Leganés es un equipo que está creciendo y me ilusionó mucho cuando salió"

Hablamos con el reciente jugador presentado con el Leganés: "Para mí es un reto importante, vengo de un año complicado y vengo a intentar a ayudar al equipo para seguir en Primera. El Leganés es un equipo que está creciendo y me ilusionó mucho cuando salió. Tenemos que ir partido a partido y no me gusta hablar de plazos".