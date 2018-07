David Soria, en Deportes COPE: "Quería tener la oportunidad de disfrutar de más minutos"

Hablamos con el nuevo portero del Getafe: "Me gusta competir y decidí salir y no me lo pensé. En el Getafe tendré competencia pero eso es bueno. Nuestro objetivo desde el primer momento es la permanencia y a partir de ahí, ir partido a partido. Sarabia me habló del Getafe y si tenía la oportunidad de salir, que no me lo pensara.