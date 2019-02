David Serrano, dueño de la finca de Totalán: "Nunca me lo voy a perdonar"

Tiempo de lectura: 1



Tan solo cuatro meses hacía desde que David Serrano Alcaide había comprado la finca. Quería cultivar aguacates y mangos y por ello contrató a una empresa que le permitiera hacer un sondeo y descubrir si había agua. Tras la perforación este pocero lo dejó abierto, sin taparlo y actuando de manera neglicente.

David quería hacer un muro de contención y aprovechar la arena extraída de ese agujero. Puso dos bloques de hormigón. Sabía que había peligro, pero jamás imaginaba que un día de paella con la familia sucediera lo que ocurrió el pasado 13 de enero.

"Desde ese día todo me da igual, lo que pase, lo que no pase. Yo tengo una niña chiquitita de dos años que también se encontraba allí con Julen jugando que ...ha sido Julen, pero podía haber sido mi niña chiquitilla y eso es lo que nunca me voy a perdonar, que yo no haya visto ese peligro allí..., no me lo voy a perdonar" ha dicho David entre lágrimas en una rueda de prensa en el barrio de El Palo, donde vive la familia del pequeño Julen.

Por otra parte, no entiende que se le acuse de homicidio imprudente. Sus abogados han afirmado que "la única responsabilidad penal, si la hubiese", sería del pocero que ejecutó la perforación.

Los letrados han asegurado en rueda de prensa que su cliente era "conocedor" de la necesidad de tener licencia para la apertura de un pozo, pero se había "encomendado" a un profesional que se debía encargar de solicitarlas, en alusión al pocero.

Han apuntado que, en el momento en el que se produjo el accidente, el pozo se encontraba tapado por bloques de hormigón, y sostienen la "teoría" de que el menor "se escurrió" entre los bloques.