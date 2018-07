Un Pacto de Estado sobre migraciones

España se ha convertido en las últimas semanas en el país de la Unión Europea que más inmigrantes recibe por vía marítima, superando así a Italia. El Estrecho es la puerta de acceso a Europa del treinta y cinco por ciento del tráfico de personas en el Mediterráneo. Esta tendencia se acentuará en las próximas semanas, según todos los indicadores.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene aquí un reto político de primera magnitud al que debe dedicar todos los esfuerzos y recursos. No es necesario que se invente polémicas estériles para derivar la atención de la ciudadanía cuando debe dar una respuesta adecuada a este problema humano. No estaría de más que su confesada voluntad de diálogo se enfocara hacia un Pacto de Estado sobre la inmigración que aunase voluntades e hiciera posible la colaboración con los países de origen en la lucha eficaz contra las mafias, al tiempo que proponga un plan de acogida de los inmigrantes, tan distante de la cerrazón autodefensiva como de un buenismo alejado de la realidad. Caer en la tentación de la demagogia ante un fenómeno de esta magnitud, para el que no existen fórmulas mágicas, supone reducir la capacidad de una respuesta adecuada. Esa respuesta tiene que conjugar la rica iniciativa de la solidaridad social, una legislación realista y un esfuerzo de integración laboral y cultural de los inmigrantes en el marco de la solidaridad de la Unión Europea.