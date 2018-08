Así es la nueva normativa de reciclaje de electrodomésticos

Se instalan en casa, conviven con nosotros, y pasan la mayor parte del tiempo a nuestro lado. Incluso, cuando algo va mal, discutimos con ellos. Lo queramos o no forman parte de nuestro día a día. El despertador, la tostadora, la cafetera y la radio son algunos de los aparatos que se suelen utilizar en el día a día. Y es que, solamente en España circulan cerca de 100.000 toneladas de pequeños electrodomésticos. Pero ¿que hacemos, con ellos, cuando ya no nos sirven? “Los llevamos al punto limpio o los tiramos a la basura”.

Ya no hay excusas para no reciclar. A partir del 15 de agosto es obligatorio. Para saber en que consiste, la nueva normativa, hablamos con Julio Lema, director de Comunicación de Recyclia. “Aparatos que no están afectados por la normativa pero a partir de ahora si lo están”. La normativa, no afecta al ciudadano pero el mensaje que se quiere transmitir es intentar cuidar un poco más el medio ambiente. Llevarlos al punto limpio o a la tienda son algunas de las opciones. “Las grandes superficies o las tiendas están obligados a recogerlos”. Reducir, reutilizar y reciclar son las tres ERRES que pueden ayudar a salvar nuestro planeta.