Consejos para viajar de forma segura en la nueva operación salida

La pandemia del nuevo coronavirus ha detenido nuestras vidas, nuestras rutinas y también nuestros vehículos. Inmersos como estamos ahora en la “nueva normalidad” y a punto de entrar en agosto, llegan las vacaciones de verano. Lo que significa que las carreteras volverán a congestionarse y se prevén miles de desplazamientos a partir de este viernes. Por ello, es necesario volver a concienciar a la población de que sean cautos al volante para evitar riesgos innecesarios.

Sobre este asunto hemos hablado esta mañana en 'Herrera en COPE' con el Fiscal Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. En primer lugar ha querido enviar un mensaje de respeto “a las normas sanitarias”, no solo para no contagiarse ellos, sino para no contagiar, ya que la sociedad se está enfrentando “a un gravísimo problema de salud pública”.

A continuación, sobre la seguridad vial, ha recordado que son “tragedias individuales” y que bajo ningún concepto “son estadísticas”, ya que no solo afecta a quien lo sufre y a sus familiares, sino a terceras personas que pueden verse inmersos en una desgracia. Bartolomé Vargas pide “que se cumplan todas las normas” y ha anunciado, que desde hoy viernes, hay un enorme operativo de la DGT en las carreteras, aunque sí ha mostrado su deseo de que “no tengan que actuar”