Consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana: “El 60% de los pacientes en UCI tiene menos de 65 años”

Las nuevas medidas restrictivas acordadas el viernes pasado entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas ya han entrado en vigor en la Comunidad Valenciana con el fin de detener la expansión del virus. Sin embargo, a diferencia de otras, han establecido un plazo de 21 días en el que no se podrá fumar al aire libre y el ocio nocturno permanecerá completamente cerrado.

Sobre esto y otros asuntos hemos hablado esta mañana con la la Consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, en 'Herrera en COPE'. La consejera valenciana ha desvelado que se ha establecido un plazo de 21 días de medidas restrictivas, ya que “es lo que los epidemiólogos establecen para ver el impacto que han tenido” dichas medidas.

La consejera no has explicado que, además, han ampliado la prohibición de fumar a las playas si no se puede guardar una distancia de seguridad de al menos dos metros.

“Hace veinte días pusimos en marcha playas sin humos”, ha explicado. Por ello, han incorporado esta nueva medida, porque quiere que esta normativa “también se respete en las playas”. Una normativa que, además, “compromete al ayuntamiento a quienes acuden a las playas” a no fumar en estos espacios si no hay distancias de seguridad. También ha afirmado que estas prohibiciones, así como las relacionadas con el ocio nocturno, “seguirán vigentes hasta el jueves de la semana que viene”.