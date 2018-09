El conflicto con los patinetes eléctricos, en 'Mediodía COPE'

Tiempo de lectura: 1



Esta empresa, financiada con fondos de Uber y una rama de Google, entre otros, desembarcó en nuestro país este verano desde Estados Unidos. La realidad es que en España no hay una normativa clara respecto al uso de estos aparatos. Desde LIME aseguran que podrían operar con total normalidad pero no lo hacen para llegar a un acuerdo. Los responsables de esta empresa afirman también que no van a retirar los patinetes del depósito en Valencia, tras la actuación de la policía puesto que ellos confían en que se celebre una reunión con el ayuntamiento. "Ha sido una sorpresa enorme, porque hemos intentado contactar desde julio con diferentes departamentos de Valencia. Ahora queremos que se celebre una reunión con el consistorio", asegura Álvaro.