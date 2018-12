Carmen López, la surfista ciega que ha quedado cuarta del mundo

Tiempo de lectura: 1



Las olas son la única referencia que tiene Carmen López cada vez que se sube a una tabla de surf. La protagonista de esta historia tiene 21 años y es ciega de nacimiento, pero eso no le impide disfrutar de su deporte favorito. Desde muy pequeña pasaba muchas horas en el agua por lo que su discapacidad no le evitó disfrutar de su gran pasión.

El esfuerzo y la persistencia han permitido a Carmen ser la primera española en participar en el mundial adaptado de Surf. Pero eso no ha sido todo, ya que la representante española ha quedado en cuarta posición, y ha estado en ‘La Tarde’ para contar esta bonita experiencia. Sobre sus comienzos, Camen ha señalado que desde el primer momento se aficionó a este deporte: “Empecé en el año 2013, cuando lo probé me encantó y ya no lo he podido dejar”.

En relación al mar, Carmen ha señalado que es muy especial para ella: “Cuando estoy en el mar me siento muy a gusto, hacer surf me permite liberarme y despreocuparme”. Por último, su entrenador Lucas ha reconocido la capacidad innata que tiene Carmen para dedicarse al surf. “Sin duda tiene facilidad, ella hace cosas que no hacen otras personas. Tiene el equilibrio perfecto y es única encima de la tabla”.