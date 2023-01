Carlos Herrera: "Los fijos discontinuos no cuentan en las encuestas del paro, es el truquito del Gobierno"

Señoras, señores, me alegro...Buenos días. Aquí venimos contándoles las cosas desde las 6 de la mañana, de este martes 3 de enero del 2023... Es un martes tranquilo y lo que al tiempo se refiere, tiempo estable que, al parecer, va a durar hasta que se vayan los Reyes. Le veremos la espalda al rey Baltasar y luego veremos si vienen las aguas, que tanta falta nos hacen.

Bueno, en menos de una hora volverá a abrir al público la capilla ardiente de Benedicto XVI, ayer fue una afluencia masiva de las personas que querían despedirse del Papa emérito. Se calculaban bueno, decían entre 35.000 y 40.000...Bueno, pues fueron el doble, veremos si las cobras también se forman hoy, que creo que sí porque allí está José Luis Concejero.

A otra cosa, en España, hoy la cita es a las 9 de la mañana para conocer cómo ha cerrado el año 2022 el mercado laboral. Hoy conoceremos el dato del paro del mes de diciembre, que tiene una particularidad como todos los anteriores, que es que hay ahora mismo 2.800.000 desempleados, 35.000 personas menos que en octubre, es la cifra de noviembre, una reducción del paro que se estancó. Mucho más baja que en otros noviembres, por ejemplo como el del año anterior, pero hay una serie de personas que están en paro, que no trabajan, porque tienen trabajos temporales a los que volverán. Eso que se llamaban fijos discontinuos, que ahora se llaman indefinidos. Y estos, aunque no trabajen, no cuentan en la encuesta del paro. Ese el truquito, esa es la trampa de esta panda de trileros que nos gobiernan, y que a todo esto habrá que echarle un vistazo un poquito más serio.