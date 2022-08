El calor más intenso aún está por llegar, ¿qué hay que hacer ante un golpe de calor?

Durante esta primera semana de agosto se esperan máximas de 42 grados y mínimas muy cercanas a los 20... El médico de familia Javier Taboada nos explica los riesgos de un golpe de calor y sus bajones de tensión

CONTROL.- N TABOADA EFECTO (11”)

Las recomendaciones ha seguir durante estos días ya las conocemos: No salir en horas centrales, buscar la sombra, cubrirse la cabeza y, sobre todo, no pensar que por no ser de riesgo estamos a salvo

CONTROL.- N TABOADA TODOS (12”)

Si se sufre uno y se está consciente lo mejor es buscar sombra, hidratarse lentamente; En el caso de que alguien pierda la consciencia, lo primero es pedir ayuda, ponerle de lado y, si es posible subirle las piernas.