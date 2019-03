Boletín de noticias COPE del 10 de marzo de 2019 a las 17:00 horas

Tiempo de lectura: 2



Repasamos lo más destacado de la actualidad con la ayuda de Carolina Gómez. Dos ciudadanos españoles se encuentran entre los 157 fallecidos del avión siniestrado en Etiopía

La Embajada española está haciendo gestiones para entrar en contacto con las familias. A bordo de la aeronave, que se estrelló poco después de despegar de Adís Abeba con rumbo a Nairobi, viajaban 157 pasajeros de 33 nacionalidades distintas.

Carles Puigdemont será el candidato del Junts Per Cataluña para las elecciones europeas. Una "voz libre" para seguir internacionalizando el conflicto catalán

Así lo ha definido la consellera Elsa Artadi la decisión de Puigdemont de presentarse como cabeza de lista a las elecciones europeas por Junts Per Catalunya. Puigdemont volverá a competir con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, en unos comicios como el de las últimas autonómicas. También replica así el órdago de los republicanos de presentar al exvicepresidente a todos los comicios de esta primavera.

Este domingo, ABC publica una encuesta de GAD3 que señala la mayoría de españoles censuran al Gobierno por sus decretos leyes en plena campaña electoral

También refleja que un 56 por ciento cree que Albert Rivera no cumplirá con su compromiso preelectoral de no pactar con Pedro Sánchez. Mañana en el mismo periódico saldrá otra encuesta. Lo más significativo es que el voto de la izquierda está muy configurado y no parece que vaya a haber cambios en ese espectro ideológico.

Solo un apunte más del exterior. El presidente interino, Juan Guaidó, no descarta invocar el artículo 187, que autoriza la injerencia militar exterior en en el país caribeño

El presidente encargado de Venezuela ha señalado durante una concentración en Caracas que seguirá actuando de conformidad con la Constitución nacional. Además, no ha descartado la aplicación del artículo 187 cuando llegue el momento. El artículo 187 de la Constitución vigente establece eque le corresponde a la Asamblea Nacional autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país.

