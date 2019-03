Boletín de noticias COPE del 24 de marzo de 2019 a las 16:00 horas

Tiempo de lectura: 1



Son las CUATRO, las TRES en Canarias.

Buenas tardes, momento de actualizar la información. Miles de personas han secundado esta mañana la manifestación por la vida en Madrid, que ha concluido en la Puerta de Alcalá.

Una manifestación que ya es tradición que se celebre a las puertas de la Jornada Internacional de la Vida, que se conmemora mañana lunes, día de la Anunciación. El lema: 'Sí a la vida', recuerda que la defensa de la vida abarca desde la concepción hasta la muerte natural. La Cadena COPE ha salido a la calle, y esto es lo que nos han contado.

Hablamos ahora en clave política. El líder del Partido Popular ha estado en un acto de precampaña en Vigo. Pablo Casado ha cargado contra un hipotético gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias porque, según él, es una aventura que España no puede pagar. Le ha acusado a Sánchez, además, de querer destruir la economía del país.

Salimos ahora al exterior. Complejo rescate de los pasajeros de un crucero en Noruega, que quedó a la deriva tras fallar los motores. Se espera que el barco llegue a puerto este domingo, después de que se hayan activado de nuevo tres de sus cuatro motores.

La primera ministra británica, Theresa May, puede conseguir el apoyo necesario en el Parlamento para que su acuerdo del "brexit" salga adelante si promete dimitir, según ha revelado este domingo la BBC. Según la cadena pública, varios parlamentarios se plantean dar marcha atrás y respaldar el pacto de May si esta se comprometiera a no estar al mando en la nueva ronda de negociaciones. Una mesa redonda en la que se establecerían un acuerdo definitivo con la Unión Europea.

