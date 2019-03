Boletín de noticias COPE del 2 de marzo de 2019 a las 10:00 horas

Tiempo de lectura: 1



Las reacciones a los Reales Decretos aprobados por el Gobierno en Consejo de Ministros a 58 días de las elecciones generales no se han hecho esperar.

La oposición ha señalado que la batería de medidas sociales y económicas no cuentan con una partida en los Presupuestos Generales. El Partido Popular habla de maniobra electoralista ya que las cortes se disuelven y no habrá debate de las enmiendas. Es la Diputación Permanente la que dará o no luz verde a las nuevas medidas. En La Mañana del Fin de Semana hemos hablado con Ángel Sánchez Navarro, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Nos ha explicado en qué casos se puede emplear este mecanismo: el Real Decreto Ley.

La noche nos ha dejado las palabras del Presidente Encargado de Venezuela Juan Guaidó desde Argentina. Tras su reunión con el presidente Mauricio Macri, Guaidó ha anunciado que cuenta con el apoyo del 80% del ejército venezolano.

Mientras tanto en Nicaragua continúa la negociación entre el régimen Sandinista de Daniel Ortega para acabar con la represión que desde el pasado mes de abril ha dejado ya 320 muertos. En COPE el Obispo Auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Baez, herido tras encabezar una de las protestas contra el régimen, ha pedido que se avive la esperanza para alcanzar la paz y el fin de la violencia.

Y volvemos a España, concretamente al sur: a Cádiz. La gran final ha durado casi doce horas.

Y tras esta sátira musical tan entretenida miramos al cielo.

En los deportes, tan solo tres días después Madrid y Barça vuelven a verse las caras.

