Boletín de noticias COPE del 30 de marzo de 2019 a 18:00 horas

Vox ha congregado este sábado a unas 5.000 personas, según la Guardia Urbana, en Barcelona. Una concentración donde su presidente ha pronunciado un discurso en el que ha arremetido contra los que considera "los enemigos de España"

A pesar de esos datos, el partido de Abascal eleva a más de 15.000 la cifra de asistentes a esta concentración, convocada bajo el lema "Cataluña por España". Mientras, la manifestación convocada por grupos independentistas contra el acto se ha saldado con siete detenidos, varios heridos y numerosos incidentes. Los Mossos d'Esquadra han tenido que intervenir contra los radicales que pretendían boicotear el acto.

El Papa Francisco ha llegado a Rabat, Marruecos, para iniciar una visita simbólica de dos días casi 33 años después del viaje que realizó el Papa Juan Pablo II. El Pontífice ha asegurado en su primer discurso que el fenómeno de la inmigración no se resuelve construyendo barreras

O negándoles la asistencia. El Santo padre también ha abogado por buscar los medios para erradicar las causas que obligan a estas personas a dejar sus países. Tras escuchar al rey Mohamed VI, ha afirmado que preocupa la suerte de estas personas que no dejarían sus países si no estuvieran obligadas a hacerlo. Durante su primer discurso ha sido aplaudido en varias ocasiones por las miles de personas presentes a pesar de la incesante lluvia.

La madrugada del sábado al domingo los relojes volverán a adelantarse una hora. A las 02.00 serán las 03.00, horario con el que se dará entrada al de verano

Una medida no exenta de polémica tras la decisión del Parlamento Europeo de retrasar hasta 2021 la decisión de unificar los horarios en el continente. Esta determinación se ha adoptado al no llegar a un acuerdo la Comisión que estudia la conveniencia o no de igualar los horarios en toda Europa. El Parlamento Europeo retrasó hasta 2021 la decisión de terminar con el cambio de hora, a pesar de que la Comisión Europea había decidido en 2018 hacerla efectiva este año.

En cuanto al tiempo... Vamos hacia un domingo en el que habrá lluvias fuertes y tormentas en toda la mitad sureste peninsular

También en Ceuta, Melilla y Baleares, donde serán localmente intensas, con viento fuerte de Levante y temperaturas en descenso. En el resto de la Península se desarrollarán nubes de evolución diurna en el interior, con posibilidad de algún chubasco en la Cordillera Cantábrica y Pirineos, y en Canarias. Soplará viento del noreste con algunos intervalos de fuerte en el litoral de Levante y de componente este en el resto de la Península.

