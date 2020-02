Boletín de noticias COPE del 28 de febrero a las 13.00 horas

Sanidad confirma 32 casos de coronavirus en España. Preocupan los dos positivos más graves en Madrid, dos hombres de avanzada edad y con patologías previas que permanecen ingresados en la UCI. Se desconoce el origen del contagio de estos infectados. En Andalucía, los cinco contagios están relacionados con el positivo que estuvo en una fiesta flamena en Marbella. Desde el Ministerio insisten en que no hay alarma y advierten que se está saturando servicios como el 112 porque se multiplican las llamadas con preguntas que no son urgentes. Hay gente que llama para que le respondan si pueden viajar o no. Después de la cancelación del salón del automóvil de Ginebra, en Suiza, la duda es si corren riesgo eventos masivos en España como la Feria de Abril o Las Fallas.