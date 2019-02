Boletín de noticias COPE del 10 de febrero del 2019 a las 21:00 horas

Tiempo de lectura: 2



Multitudinaria manifestación en la plaza de Colón de Madrid en defensa de la unidad de España y contra la política de diálogo con Cataluña propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente del PP, Pablo Casado, además de pedir elecciones, ha remarcado que el tiempo de Sánchez ya ha acabado.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha secundado también esta manifestación y ha aprovechado para pedirle elecciones a Sánchez si no quiere más movilizaciones como la que ha tenido lugar este domingo en Madrid.

El último partido que se ha unido a esa concentración ha sido VOX. Su líder, Santiago Abascal, ha señalado que el Gobierno socialista es un gobierno ilegítimo y que ha roto todas las barreras por querer buscar apoyos con los que quieren romper con España, con los independentistas independentistas catalanes.

En cuanto a las cifras, la Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en 45.000 los asistentes a la manifestación, aunque la organización asegura que se han concentrado en torno a unas 100.000 personas. Y este ha sido el pulso de la calle.

Por alusiones, así ha reaccionado Pedro Sánchez a esa manifestación.

Salimos ahora al exterior. La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, prometerá esta semana al Parlamento convocar otra votación del "brexit" si el 27 de febrero no ha logrado un acuerdo satisfactorio con la Unión Europea. Con esto, May tratará de ganar tiempo al calendario y salir así reforzada ante ese acuerdo con Europa. INFORMA LUIS JOSÉ SARRÍA.

Expósito viaja con su equipo nuevamente a Venezuela. Maduro bloquea la ayuda humanitaria y el director de 'La Linterna' viaja hasta allí para contarlo en el programa y en toda la antena de COPE. Y viaja un año después de haber estado en Cúcuta (Colombia), frontera con el país y vía de escape para miles de personas que huyen de la miseria. De paso, Expósito le lanza un reto muy claro a Íñigo Errejón, cofundador de Podemos, quien dijo que en Venezuela comían tres veces al día.

