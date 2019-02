Boletín de noticias COPE del 2 de febrero de 2019 a las 22:00 horas

Tiempo de lectura: 2



Arranca la gala de los Goya en Sevilla. "Campeones" y "El reino" parten como favoritas en unos premios con alta denuncia social. La gran fiesta del cine español se está celebrando por primera vez en su historia en la capital hispalense, y ya han comenzado los primeros compases.

Hablamos ahora en clave internacional... Nicolás Maduro pide a la milicia de su país, un complemento de las Fuerzas Armadas, incorporarse como soldados activos al Ejército en medio de la crisis política y del intento de fortalecer la institución castrense. Una institución en la que todavía no está del todo claro si apoyan o no a Maduro al cien por cien. Mientras tanto, el presidente de Venezuela se reafirma en su cargo, que no se va a marchar.

Por otra parte, el general de aviación Francisco Esteban Yánez ha anunciado su respaldo a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Él mismo ha dejado claro que el 90 por ciento de los militares no apoyan al presidente Nicolás Maduro.

La crisis venezolana está teniendo mucho eco en nuestro país. En la Puerta del Sol se han concentrado centenares de venezolanos para mostrar su apoyo y respaldo a Juan Gauidó.

La borrasca atlántica Helena, que durante las última horas ha dado lugar a nevadas en cotas muy bajas y rachas de viento huracanadas, se aleja hacia el interior de Europa. Sin embargo, su paso ha dejado una víctima mortal y centenares de vías cortadas al tráfico. Las últimas horas de la borrasca Helena en la Península han estado dominadas por las intensas nevadas en la mitad norte peninsular en cotas muy bajas, entre 300 y 500 metros, que han ocasionado el cierre o complicaciones en el tráfico en más de 1.600 kilómetros de la red secundaria de la mitad norte peninsular. Nuestro colaborador del tiempo de la Cadena COPE, Jorge Olcina, ha explicado cómo se va a desarrollar este fenómeno de cara al domingo.

