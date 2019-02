Boletín de noticias COPE del 2 de febrero de 2019 a las 21:00 horas

Tiempo de lectura: 1



Nicolás Maduro pide a la milicia de su país, un complemento de las Fuerzas Armadas, incorporarse como soldados activos al Ejército del país en medio de la crisis política y del intento de fortalecer la institución castrense. Una institución en la que todavía no está del todo claro si apoyan o no a Maduro al cien por cien. Mientras tanto, el presidente de Venezuela se reafirma en su cargo, que no se va a marchar.

Por otra parte, el general de aviación Francisco Esteban Yánez ha anunciado su respaldo a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Él mismo ha dejado claro que el 90 por ciento de los militares no apoyan al presidente Nicolás Maduro.

La crisis venezolana está teniendo mucho eco en nuestro país. En la Puerta del Sol se han concentrado centenares de venezolanos para mostrar su apoyo y respaldo a Juan Gauidó.

Cambiamos ahora de asunto. La Asociación de Técnicos de Protección Civil de Andalucía ha activado un registro para que los ciudadanos puedan alertar de la existencia de pozos. Hablamos de pozos que, siendo legales o no, carezcan de señalización o protección. Gracias a esta herramienta, ya son 28 los pozos a los que se les hace seguimiento.

Una iniciativa con la que se quieren evitar tragedias como la ocurrida con el pequeño Julen, que falleció tras precipitarse a un pozo el pasado mes de enero.

Apenas quedan minutos para que arranque la gala de los Goya. "Campeones" y "El reino" parten como favoritas en unos premios con alta denuncia social. La gala se está celebrando por primera vez en su historia en Sevilla, y ya están desfilando los protagonistas e invitados por la alfombra roja.

