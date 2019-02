Boletin de noticias COPE del 3 de febrero de 2019 a las 14:00 horas

Tiempo de lectura: 1



Seguimos mirando a Venezuela. Continúa la tensión contenida.. Compás de espera después de que ayer Nicolás Maduro y Juan Guaidó midieran sus fuerzas en la calle, en las masivas manifestaciones que convocaron... Poco ha cambiado, salvo que hoy se cumple ese plazo, ese ultimátum de 8 días dado por la mayoría de países europeos, entre ellos el nuestro, a Maduro, para que convoque elecciones libres. Si no, reconocerán a Guaidó como presidente interino. También lo hará España, aunque el viernes, la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, no terminó de concretar cuando acababan esos 8 días... en fin... Lo cierto es que Maduro se ha enrocado y solo ofrece la opción de adelantar las elecciones legislativas, no las presidenciales.

Juan Guaidó, quien ayer lograba convocar a centenares de miles de venezolanos en las calles para pedir el fin del régimen de Maduro, reclamaba la ayuda de las fuerzas del orden para que la democracia y la libertad vuelvan a su país.

Aquí en nuestro país, el presidente del Gobierno ha presentado esta mañana en un acto en Madrid al ex seleccionador nacional de Baloncesto, Pepu Hernández, como precandidato socialista a la alcaldía de la capital. Tras las críticas internas por su falta de neutralidad, Pedro Sánchez ha dicho que las primarias no implican que la dirección se desentienda de buscar proyectos ganadores. Y sobre la sociedad de Pepu Hernández con la que se habría ahorrado impuestos, el presidente del Gobierno se salía por la tangente.

Y, sin duda, es uno de los sonidos de las últimas horas.. Es Jesús Vidal, al recoger, anoche, el Goya como Mejor Actor Revelación por la película Campeones.

Unas palabras cargadas de sentimiento y sentido. Todo un canto a la vida.

